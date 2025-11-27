Сотні тернополян прийшли вшанувати пам’ять загиблих у дев’ятий день після трагедії

У четвер, 27 листопада, у Тернополі відбулися заупокійні богослужіння за жертвами російського ракетного удару. Із благословення архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Теодора Мартинюка у всіх храмах УГКЦ була звершена заупокійна Божественна Літургія та Панахиди, адже дев’ятий день після смерті у християнській традиції є особливим часом молитви за упокій душ померлих, повідомляє пресслужба архиєпархії.

Владика Теодор спільно зі священниками різних конфесій Тернополя очолив поминальні моління на двох місцях трагедії. Під час молитви на вул. Стуса митрополит наголосив на особливій силі спільної віри та взаємної підтримки:

“Час жалоби – це момент солідарності, момент єдності, момент покаяння і допомоги один одному. Молитва допомагає нам пережити найтяжчі часи, бо Господь є найближче страждаючих. Він потішає засмучених і підносить тих, що потребують Божої сили”, – сказав архиєпископ.

Він окремо звернувся до рідних загиблих, підкресливши, що молитва є джерелом духовної опори:

“Просимо нині Господа Бога, щоби подав свою силу всім рідним і близьким, щоби Божа рука підносила кожного дня тих, хто сьогодні у смутку і болю. Молитва об’єднує нас і скріплює надією на воскресіння”.

На вул. 15 Квітня владика Теодор говорив про глибину пережитого горя та солідарність тернополян:

“Неможливо знайти слів, щоб описати біль, який ми проживаємо вже дев’ять днів. Ця трагедія не має людського пояснення. Але ми знаємо: кожна людина є створена Богом і має неоціненну вартість. Молитовна пам’ять дозволяє нам бути разом із тими, хто відійшов, творити одну спільноту перед Божим обличчям”, – підкреслив він.

Архиєпископ подякував громаді міста за єдність і здатність підтримати родини загиблих у час спільного болю. Він закликав не зупиняти молитву за упокій невинно вбитих та за зміцнення всіх, хто переживає втрату.