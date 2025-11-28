07:48 | 28.11.2025
До уваги рибалок: на Тернопільщині з 1 грудня забороняється вилов раків

З 1 грудня 2025 року по 30 червня 2026 року у всіх водоймах Тернопільської області встановлюється заборона на вилов раків.
Обмеження запроваджується з метою збереження природної популяції раків, адже саме у цей період вони найбільш вразливі.
Чому лов раків заборонено саме взимку та навесні?
📌Період розмноження.
Взимку та навесні самки виношують ікру. Після вилуплення малята тривалий час залишаються на тілі самки та потребують захисту. Будь-яке втручання може знищити значну частину потомства й суттєво вплинути на природне відновлення популяції.
📌Ослаблений організм після зимівлі.
Після холодного періоду раки виснажені та менш стійкі до стресів. Вилов у цей час часто призводить до їхньої загибелі навіть без видимих пошкоджень.
📌Формування нового панцира.
У період линьки панцир рака стає м’яким і дуже легко травмується. Будь-яке вилучення з природного середовища в цей час – майже гарантована смерть для тварини.
‼️Наголошуємо: за незаконне добування раків передбачено покарання – від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності, а також відшкодування збитків, завданих рибному господарству, – 3 332 грн за одного впійманого рака.

