До уваги рибалок: на Тернопільщині з 1 грудня забороняється вилов раків

З 1 грудня 2025 року по 30 червня 2026 року у всіх водоймах Тернопільської області встановлюється заборона на вилов раків.

З 1 грудня 2025 року по 30 червня 2026 року у всіх водоймах Тернопільської області встановлюється заборона на вилов раків.

Обмеження запроваджується з метою збереження природної популяції раків, адже саме у цей період вони найбільш вразливі.

Чому лов раків заборонено саме взимку та навесні?

Період розмноження.

Взимку та навесні самки виношують ікру. Після вилуплення малята тривалий час залишаються на тілі самки та потребують захисту. Будь-яке втручання може знищити значну частину потомства й суттєво вплинути на природне відновлення популяції.

Ослаблений організм після зимівлі.

Після холодного періоду раки виснажені та менш стійкі до стресів. Вилов у цей час часто призводить до їхньої загибелі навіть без видимих пошкоджень.

Формування нового панцира.

У період линьки панцир рака стає м’яким і дуже легко травмується. Будь-яке вилучення з природного середовища в цей час – майже гарантована смерть для тварини.