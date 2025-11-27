“Мої рятувальники прийшли!” — зворушлива історія порятунку Максимчика після ракетного обстрілу Тернополя

«Мої рятувальники прийшли!» — зворушлива зустріч у лікарняній палаті

Ця історія — про справжнє диво та професіоналізм, що межує з героїзмом. Сьогодні наші надзвичайники навідали 10-річного Максимчика, який постраждав під час жорстокої ракетної атаки на Тернопіль 19 листопада.

Тієї страшної ночі ракета влучила у будинок, розповідають в ДСНС України. Частина конструкцій обвалилася. Максимко, який перебував у квартирі на 9-му поверсі, за мить опинився серед руїн — уже на рівні 7-го поверху.

Це були секунди, коли життя висіло на волосині.

Наші рятувальники розуміли: права на помилку немає. За допомогою автодрабини вони піднялися у люльці до наляканої дитини, обережно зняли хлопчика з висоти та передали медикам.

Сьогодні вони зустрілися знову — але вже без сирен і диму. Коли Максимко побачив у дверях палати знайому форму, його очі засяяли від щирого захвату! Попри біль і пережите жахіття, на обличчі дитини з’явилася тепла усмішка. Для нього ці мужні чоловіки стали справжніми супергероями, які прийшли й врятували його від біди.

Одужуй скоріше, козаче! Твоя усмішка — найкраща нагорода для нас.