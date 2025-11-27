Тернопіль: 59 родин отримали допомогу на оренду житла, 303 квартири обстежено для компенсацій

Звіт про допомогу постраждалим внаслідок ракетної атаки на Тернопіль (27 листопада 2025 року)

Тимчасове житло: 10 сімей продовжують проживати в наданих тимчасових приміщеннях, надаючи їм необхідні умови для проживання під час відновлення їхніх домівок.

Державні компенсації: Комісія вже обстежила 303 квартири для оформлення компенсацій для постраждалих тернополян. Зокрема, по будинку на вулиці Стуса отримано експертний звіт, який підтверджує необхідність демонтажу цього будинку.

Відновлення житла: Протягом цього дня було встановлено ще 85 вікон, що збільшило їх загальну кількість до 345. Загалом планується встановити понад тисячу вікон, які будуть закуплені за кошти міського бюджету.

Фінансова допомога: 59 родин отримали фінансову підтримку у розмірі 15 тисяч гривень на оренду житла. Ще 8 власників квартир оформили документи для отримання таких виплат. Це щомісячна допомога, яка буде надаватися родинам до тих пір, поки вони не отримають компенсацію від держави або не буде відремонтовано їхнє житло.

Навчальні заклади: Для Тернопільського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №17 та початкової школи №2 виготовлено проектно-кошторисну документацію для заміни вікон. Постраждалі навчальні заклади також отримують гуманітарну допомогу від дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Документи: Управління держреєстрації прийняло ще 9 звернень, що додавались до загальної кількості 64 звернень щодо відновлення прав власності на майно.

Робота штабу: Штаб, розташований в школі №27, за день прийняв 36 осіб:

11 осіб звернулися для реєстрації звернень на відновлення майна,

17 осіб отримали психологічну допомогу та консультації,

8 осіб звернулися з питань пошкодженого майна.

На завтра: Продовжуватимуться роботи з встановлення вікон та обстеження квартир комісією.

Гарячі лінії для звернень:

1580

0800 303 522

+38 067 447 29 19