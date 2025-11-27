Вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Роман Шупінський з Тернопільщини

Підтвердилась загибель Шупінського Романа Дмитровича, 1975 року народження, жителя села Биківці, який понад рік вважався зниклим безвісти, повідомляє шумський міський голова Вадим Боярський..



Роман проживав разом з мамою, допомагав їй у всьому. Мав добру вдачу, був відповідальним і нікому не відмовляв у допомозі.



Служив гранатометником механізованого батальйону.

07 листопада 2024 року відбувся останній для Романа бій. Загинув поблизу населеного пункту Макіївка Луганської області внаслідок артилерійського обстрілу.



Вічна пам’ять Герою!

Щирі співчуття родині та близьким Захисника.

