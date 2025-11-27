Тернопільські поліцейські підтримують колег, які постраждали внаслідок ворожої атаки

Ворожий удар 19 листопада торкнувся багатьох мешканців Тернополя. Люди втратили рідних, своє житло, майно та зазнали серйозного стресу. Серед постраждалих є також сім’ї та родини поліцейських.



Щоб підтримати колег у цей непростий період, співробітники управління кадрового забезпечення, представниця Департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Нацполіції Ірина Ніколаєва за підтримки громадського формування «Капеланський патруль» організували для них продуктові набори та речі першої необхідності.



«Сьогодні ми надавали допомогу нашим колегам, родинам безвісти зниклих поліцейських, які постраждали внаслідок ракетного обстрілу. Ми діяли спільно з капеланським патрулем, надавали продуктові набори та психологічну допомогу», — розповідає інспектор відділу організації соціальної роботи Управління кадрового забезпечення ГУНП Дарʼя Бондар.



Упродовж чотирьох днів поліцейські разом із рятувальниками, медиками та іншими екстреними службами цілодобово працювали на місцях ворожих влучань, реагуючи на всі виклики громадян та надаючи необхідну допомогу. Вони здавали кров для постраждалих, надавали психологічну підтримку, а також допомагали комунальним службам у відновленні пошкоджених об’єктів.



«Ми й надалі будемо підтримувати наших людей, бо це наш обов’язок — бути поруч у складні часи», — зауважує Дарʼя Бондар.





