Маріупольська «Пташка», випускниця мистецького коледжу, підкорила із побратимами світ

Відео, яке виклали у соцмережі захисники Маріуполя, не залишило байдужим світову спільноту. У підземеллі «Азовсталі», між короткими відпочинками між боями наші захисники знаходять у собі силу та бажання співати.

«Зродились ми великої години» та «Батько наш Бандера» заспівує «Пташка» Катерина, випускниця Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької, – повідомляють у навчальному закладі.

Незламністю наших Героїв упродовж більше двох місяців, їхньою мужністю та силою духу захоплюється світ, і увесь світ просить Небеса – вони повинні вижити!

Слава захисникам України! Молимося за вас, за перемогу!