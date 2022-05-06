11:33 | 6.05.2022
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Маріупольська «Пташка», випускниця мистецького коледжу, підкорила із побратимами світ

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Відео, яке виклали у соцмережі захисники Маріуполя, не залишило байдужим світову спільноту. У підземеллі «Азовсталі», між короткими відпочинками між боями наші захисники знаходять у собі силу та бажання співати.

«Зродились ми великої години» та «Батько наш Бандера» заспівує «Пташка» Катерина, випускниця Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької, – повідомляють у навчальному закладі.

Незламністю наших Героїв упродовж  більше двох місяців, їхньою мужністю та силою духу захоплюється світ, і увесь світ просить Небеса – вони повинні вижити!

Слава захисникам України! Молимося за вас, за перемогу!

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