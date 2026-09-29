На Тернопільщині СБУ за місяць заблокувала три схеми ухилення від мобілізації

У вересні оперативники та слідчі Тернопільського управління СБУ заблокували три схеми ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок. За свої послуги вони вимагали від військовозобов’язаних від 5 до 20 тисяч доларів США.

Як повідомили в СБУ, фігуранти пропонували чоловікам уникнути призову за допомогою підроблених документів або сприяли незаконному виїзду за кордон.

Зокрема, у Тернополі СБУ затримала головного державного інспектора одного з управлінь місцевої митниці. За 5 тисяч доларів США він обіцяв військовозобов’язаному забезпечити безперешкодне зарахування на денну форму навчання до освітнього закладу. Це дозволило б чоловікові отримати відстрочку від призову.

Також СБУ викрила та припинила протиправну діяльність адвоката, який обіцяв військовозобов’язаному організувати незаконний виїзд за кордон. Для безперешкодного переправлення чоловіка до країн ЄС юрист пропонував кілька варіантів — від працевлаштування на підприємстві оборонно-промислового комплексу та організації подальшого відрядження за кордон до оформлення фіктивної інвалідності.

Ще одну схему заблокували військова контррозвідка та слідчі СБУ. Вони припинили протиправну діяльність голови місцевої лікарсько-консультативної комісії та чотирьох його спільників.

За даними СБУ, фігуранти виготовляли підроблені медичні висновки родичам військовозобов’язаних про нібито наявність у них тяжких захворювань та потребу в постійному догляді.

Наразі всім учасникам злочинних схем повідомлено про підозру відповідно до вчинених ними злочинів за низкою статей Кримінального кодексу України.

У СБУ зазначають, що системно протидіють зловживанням у сфері мобілізації та військового обліку.