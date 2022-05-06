Що не так з Почаївською лаврою і чому віряни не спішать покидати Московський патріархат

Близько 40 громад Тернопільщини за 8 років війни покинули московський патріархат.

Від початку повномасштабного вторгнення росії, ще 6 парафій перестали підпорядковуватись москві. Але найбільшою святинею, яка досі залишається в московському патріархаті на Тернопільщині є Почаївська Лавра.

Журналісти ІНТБ були в Почаєві, спілкувалися з людьми, та цікавилися їхніми настроями. А ще довідувалися, яка процедура зміни конфесійної належності.

“Ми в політику ніколи не ліземо, у нас є священик. Є Бог мудрець, який створив світ, як ми можемо керувати, в нас немає стільки мудрості. Книгам, тим, що у нас в храмі по тисячу, по 500 , по 300 років, як ми можемо керувати проти того. Україна тільки 30 років, а храм наш 300 років. Ми не знаємо, треба питати в мудріших”, – відзначають парафіяни Московського патріархату у Почаєві.

Таку масову русифікацію Почаєва пояснив Владика Нестор.

“Планомірно, ще з радянських часів, а можливо ще з середини 19-го століття Почаївська лавра, яка була завжди форпостом на західних рубежах російської церкви заселялася найбільш стійкими проросійськии насельниками, монахами, тому звичайно, що почаївська лавра була таких проросійських позицій”, – наголосив Владика Нестор.

Хоча деякі місцеві жителі Почаєва, переконані, що Україна то Україна і тут має бути українська церква.

“Війна закічиться, пора переходити на українську”, – відзначив пан Степан, житель Почаєва.

Детальніше у сюжеті ІНТБ.