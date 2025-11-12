На 75-му році життя пішла вічність Теофілія Вількова — педагог та почесний працівник ЗУНУ

На 75-му році життя відійшла у вічність добра, щира та мудра людина — Вількова Теофілія Теофілівна. Повідомляють у Західноукраїнському національному університеті.

Вона народилася 19 грудня 1950 року в місті Микулинці на Тернопільщині. Закінчила філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. З 1975 року, впродовж майже 50 років, Теофілія Теофілівна працювала в Західноукраїнському національному університеті, де віддала частину свого життя кафедрі інформаційної та соціокультурної діяльності.

Завдяки своїй багаторічній праці, вона була відзначена численними подяками та грамотами ректора, а у 2016 році їй було присвоєно почесне звання «Почесний працівник університету».

Теофілія Теофілівна була духовним осердям університету. Її любов до рідного слова, мудрі поради і щира усмішка залишатимуться у серцях численних студентів, яких вона вела по життю. Вона завжди знаходила час для підтримки, розради і поради, даруючи тепло та турботу в цей час. Її людяність, щирість і доброта — це рідкісні якості, які залишаються в пам’яті тих, хто мав щастя знати її.

Теофілія Теофілівна залишила по собі світло, яке не згасне. Хай Господь упокоїть Вашу добру душу, а пам’ять про Вас буде вічним благословенням для всіх нас.

Царство Небесне!

Панахида відбудеться 12 листопада 2025 року о 19.00 год у великому залі поминальної каплиці Церкви святого архистратига Михаїла. Просимо про молитву.