В селі під Тернополем чоловік утримує курей у неприпустимих умовах: що йому загрожує?

В Озернянській ОТГ обстежено діяльність підприємця в селі Цебрів: виявлено порушення санітарного стану

12 листопада 2025 року комісія, створена розпорядженням сільського голови Озернянської сільської ради, провела обстеження території фізичної особи-підприємця Дзядзіна О.В., який здійснює діяльність у селі Цебрів.

Під час обстеження комісія виявила порушення санітарного стану на прилеглій території, зокрема утримання свійської птиці (курей) в межах населеного пункту, що є порушенням ветеринарно-санітарних вимог.

Після обстеження комісія провела засідання в сесійній залі Озернянської сільської ради, на якому були присутні всі члени комісії, староста Цебрівського старостинського округу та представник Держпродспоживслужби.

Рішення комісії:

Громадянину Дзядзіну О.В. надано строк до 17 листопада 2025 року для усунення виявлених порушень: проведення прибирання території та приведення своєї діяльності у відповідність до ветеринарно-санітарних вимог.

У разі невиконання вимог:

Матеріали справи будуть скеровані до відповідних контролюючих органів для подальшого реагування згідно з чинним законодавством.

Озернянська сільська рада наголошує на важливості дотримання санітарних норм для забезпечення здоров’я мешканців громади.