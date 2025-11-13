В селі під Тернополем чоловік утримує курей у неприпустимих умовах: що йому загрожує?
В Озернянській ОТГ обстежено діяльність підприємця в селі Цебрів: виявлено порушення санітарного стану
12 листопада 2025 року комісія, створена розпорядженням сільського голови Озернянської сільської ради, провела обстеження території фізичної особи-підприємця Дзядзіна О.В., який здійснює діяльність у селі Цебрів.
Під час обстеження комісія виявила порушення санітарного стану на прилеглій території, зокрема утримання свійської птиці (курей) в межах населеного пункту, що є порушенням ветеринарно-санітарних вимог.
Після обстеження комісія провела засідання в сесійній залі Озернянської сільської ради, на якому були присутні всі члени комісії, староста Цебрівського старостинського округу та представник Держпродспоживслужби.
Рішення комісії:
Громадянину Дзядзіну О.В. надано строк до 17 листопада 2025 року для усунення виявлених порушень: проведення прибирання території та приведення своєї діяльності у відповідність до ветеринарно-санітарних вимог.
У разі невиконання вимог:
Матеріали справи будуть скеровані до відповідних контролюючих органів для подальшого реагування згідно з чинним законодавством.
Озернянська сільська рада наголошує на важливості дотримання санітарних норм для забезпечення здоров’я мешканців громади.