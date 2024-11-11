Передчасно відійшов у вічність професор тернопільського університету Олег Покотило

11 листопада 2024 року на 55 році життя передчасно відійшов у вічність доктор біологічних наук, академік Академії Наук Вищої Школи України, професор, професор кафедри харчової біотехнології і хімії Тернопільського національного технічного університету імені Пулюя ПОКОТИЛО ОЛЕГ СТЕПАНОВИЧ. Повідомляють у навчальному закладі.

У глибокій скорботі колектив кафедри харчової біотехнології і хімії висловлює щирі співчуття рідним з приводу передчасної смерті талановитого науковця, чуйного педагога, мудрого колеги, життєрадісної і сповненої оптимізму людини.

Нехай добрий та світлий спомин залишиться у памʼяті рідних, друзів, колег, студентів та усієї великої університетської родини!

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ…

Вшануймо його пам’ять щирою молитвою.

Парастас відбудеться сьогодні о 17.00 год. в «Будинку Смутку», м. Тернопіль, зал один; о 20.00 год. с. Староміщина, провулок Лесі Українки, 5.

Чин похорону 12.11.24р. о 13.00 в с. Староміщина.