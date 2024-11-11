Пожежа на Шумщині забрала життя людини

Сьогодні близько 08:13 у селі Новостав Шумської ТГ Кременецького району сталася пожежа, що призвела до загибелі місцевого жителя 1976 року народження. Вогонь знищив речі домашнього вжитку та житлову кімнату на площі 20 м².

Завдяки швидким і злагодженим діям Шумських рятувальників та вогнеборців ДПК с.Шумбар вдалося локалізувати вогонь та запобігти його поширенню на сусідні будівлі. Під час гасіння було врятовано одну будівлю. Наразі фахівці встановлюють причини займання та розмір матеріальних збитків.

ДСНС нагадує про важливість правил пожежної безпеки:

У холодну пору року зростає ризик виникнення пожеж через несправні електрообігрівачі, порушення правил користування газовими приладами чи електропроводки.

Пам’ятайте:

Обігрівачі розташовуйте на безпечній відстані від легкозаймистих предметів.

Регулярно перевіряйте справність електропроводки у вашому домі.

Не залишайте обігрівачі та електроприлади без нагляду.

Дотримання простих правил пожежної безпеки — це запорука збереження життя ваших рідних та безпеки вашого дому.