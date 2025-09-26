Пішов із життя Віктор Сидорко – колишній директор школи №11 Тернополя

Сьогодні Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11, вся освітянська спільнота міста та області сумують. На 90-му році життя відійшов у вічність Віктор Кирилович Сидорко – колишній директор середньої школи №11 у 1976-2003 роках, людина, яка залишила глибокий слід в освітянській справі не тільки Тернополя, але й усієї України.

Освітянський шлях Віктора Сидорка

Віктор Кирилович народився 25 жовтня 1935 року в селі Кобижча на Чернігівщині. По закінченню школи у 1954 році вступив до Чернівецького державного університету на історичний факультет. З 1959 року розпочав свою педагогічну кар’єру, ставши учителем історії в Чугалівській восьмирічній школі на Кременеччині. З 1960 по 1966 роки працював директором цієї школи. Після цього з 1966 року впродовж десяти років обіймав посаду вчителя історії та організатора позакласної роботи у Тернопільській середній школі №3.

З 1968 по 1976 рік очолював колектив Тернопільської середньої школи №8. Із серпня 1976 року, після призначення директором школи №11, розпочав новий етап у розвитку освіти міста. Пропрацювавши на цій посаді 27 років, Віктор Кирилович залишив незабутній слід у школі та серцях її учнів.

Відмінник народної освіти

Віктор Кирилович Сидорко був нагороджений медаллю «За мужність» у 1970 році, а також відзначений званням Відмінник народної освіти. Його авторитет в освітянських колах був незаперечним. Педагог, який був вимогливим і справедливим, завжди мав велике серце і дарував щедроту душі своїм учням та колегам. Його мудрість і досвід зробили його однією з найбільш шанованих фігур у сфері освіти.

«Моє життя без моєї професії нічого не варте»

У книзі «40 років… До дитячих сердець» Віктор Сидорко зазначав:

«Моє життя нічого не варте без моєї професії, у ній сенс мого життя. Якби довелося розпочати життя спочатку і обирати життєву дорогу, я, не вагаючись, став би на шлях педагогічної справи».

«Професію вчителя можна порівняти зі скрипкою, і я дякую Долі, що мав честь керувати таким багатолюдним оркестром педагогів-однодумців».

Він завжди підкреслював, що його школа №11 – це вершина досягнень, «школа радості для учнів, спокою для батьків і творчості для вчителів». Його побажання колегам були простими, але важливими: «Бережіть здоров’я і думайте про любов!»

Прощання з Великим Педагогом

Тернопіль прощається з людиною, яка присвятила своє життя вихованню майбутніх поколінь. Вічна пам’ять Великому Педагогу! Панахида відбудеться сьогодні, 26 вересня, о 19:00 в церкві Святого Духа (вул. Тарнавського). Чин похорону – завтра, 27 вересня, о 12:00.

Схиляємо голови в скорботі

Тернопільська школа №11, а також вся освітянська спільнота, пам’ятатимуть Віктора Кириловича Сидорка як людину великої щедрої душі, яка дала багато знань та мудрості своїм учням і колегам. Вічна пам’ять і вічна слава!