Ввечері 21 вересня біля ресторану над озером “Сфера” у Тернополі сталася масштабна сутичка, в центрі якої опинився 40-річний чоловік з неоднозначною репутацією. За даними очевидців, на місці події було багато осіб у військовій формі, а також чоловік, який сидів у білому автомобілі “Порше”. Як з’ясувалося пізніше, ці військові — бійці третьої штурмової бригади.

Причина конфлікту: зйомка на телефон

За інформацією місцевих ЗМІ, конфлікт спровокував саме водій “Порше”, який знімав бійців на телефон, що не сподобалося військовим. Спір між чоловіком та бійцями швидко переріс у конфлікт, але поліція, яка прибула на місце події, запевнила, що жодних бійок чи сутичок не було. Правоохоронці лише забезпечили громадський порядок, адже на набережній зібралося велике скупчення людей.

Реакція поліції та подальші події

На лінію «102» надійшов виклик про конфлікт, після чого на місце події оперативно прибули поліцейські. Завдяки їхнім заходам, конфлікт вдалося швидко локалізувати. Проте, станом на 26 вересня стало відомо, що водія білого “Порше”, який є місцевим жителем 1985 року народження, вже мобілізували до Збройних Сил України. Цікаво, що він не був зарахований до третьої штурмової бригади, а потрапив до новоствореного підрозділу.

За інф. Тернополяни