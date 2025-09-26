Тернопіль на «Кінохвилі 2025»: студенти факультету мистецтв зустрілися з Івонною Мулярчик і Іреком Колтуном

У рамках 5-го Міжнародного кінофоруму «Кінохвиля 2025» студенти факультету мистецтв Тернопільського національного університету мали можливість поринути у світ документального кіно. У КМЦ «Світлиця» вони переглянули фільм «Сад памʼяті» режисера Петра Неуходова.

Кіно, що говорить крізь тишу

«Сад памʼяті» – це не просто фільм, а важливе вшанування тих, хто належав до світу мистецтва, але вибрав шлях боротьби. Документальна стрічка торкається болючих тем, вшановує творчих особистостей, які жили і творили в часи війни та політичних репресій. Це кіно, яке змушує задуматися і вірно передає важливі моменти історії через образи і звуки.

Жива дискусія з польськими кінематографістами

Після перегляду студенти мали можливість поспілкуватися із польськими кінематографістами Івонною Мулярчик – кіно- та телепродюсеркою, та Іреком Колтуном – кіно- та телеоператором. Жива дискусія про кіно, нові імена в галузі, а також відчуття творчої енергії зробили атмосферу в залі надзвичайно захоплюючою. Студенти не тільки слухали, а й активно брали участь у обговореннях, ставили запитання та ділилися своїми думками.

Подяка організаторам

Щиро дякуємо Голові Тернопільської кінокомісії, координатору 5-го Міжнародного кінофоруму «Кінохвиля 2025» Володимиру Ханасу за ініціативу та організацію таких змістовних і корисних зустрічей із митцями українського та світового кіно. Завдяки таким подіям студенти мають унікальну можливість не лише ознайомитися з сучасним кіномистецтвом, але й стати частиною важливих культурних процесів.