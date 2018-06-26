Хто ганьбить Тернопіль, – відразу двоє тернополян потрапили у “Підсумок дна” (відео)
Кохайтеся чорнобриві, але штраф від 10 тисяч! 😮
Всі проблеми в нашій країні – від трусів! 👙
Принаймні, на думку українських чиновників. В яких щось дуже засвербіло зайнятись мораллю.
В топі “моральних авторитетів”:
– тернопільський депутат Гринда, який хочк заборонити продаж трусів під час церковних свят (ну бо в середньовіччі, звідки Гринда, ваще без трусів ходили) 🤦♀️
– мер Івано-Франківська хоче ОСВЯТИТИ місце виступу гурту Хамерман Знищує Віруси, де музиканти виступали в панчохах замість білизни (концерт був 21+, але їм все одно інкримінують хуліганство)
– завідуюча дитсадком звільнила виховательку за її фото в купальнику в Інстаграмі (при цьому зібрала на дівчину ціле ДОСЬЄ 😮)
Але вишенька на торті моральності – законопроект нардепа Барни з Тернопільщини, що передбачає штраф за прояв БУДЬ-ЯКОЇ сексуальної орієнтації. ❗❗❗
Питання одне. Чому за прояв орієнтації штраф є, а за прояв тупості – нема?