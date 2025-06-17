На Тернопільщині сьогодні лунатимуть вибухи — піротехніки ДСНС знешкоджують боєприпаси Другої світової

Головне управління ДСНС України у Тернопільській області попереджає: 17 червня протягом дня поблизу Тернополя можуть бути чутні звуки вибухів.

На території Білецької територіальної громади поблизу села Плотича працюватимуть піротехніки ДСНС. Вони знищуватимуть значну кількість боєприпасів часів ІІ світової війни.

На місці працюють фахівці-піротехніки, які з дотриманням усіх правил безпеки ліквідовують вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни.

💬 Рятувальники закликають мешканців зберігати спокій, не піддаватися паніці та уникати перебування поблизу зони проведення робіт.

🔺 У разі виявлення підозрілих предметів — не торкайтеся і негайно повідомте Службу порятунку за номером 101.