Після полону – медалі: Микола Лейбюк з Тернопільщини став символом стійкості та відданості Україні

Житель села Швайківці Заводської територіальної громади Тернопільської області, Микола Лейбюк, отримав заслужені відзнаки за мужність та стійкість. Його нагороджено медаллю Міністерства оборони України «За поранення» та відзнакою Головнокомандувача Збройних сил України «За незламність».

Микола Лейбюк провів майже два роки у ворожому полоні, переживши важкі випробування та зберігши непохитну віру і силу духу. У травні 2025 року він повернувся додому під час обміну військовополоненими.

Незважаючи на важкі умови полону, Микола став символом стійкості, відданості та мужності. Його героїзм є яскравим прикладом для всіх нас. Ми щиро пишаємося нашим земляком та висловлюємо йому глибоку вдячність за незламність.