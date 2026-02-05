Близько 1 млн грн «зникло» з виконавчого провадження: на Тернопільщині керівника ДВС засудили до ув’язнення

За публічного обвинувачення прокурорів Тернопільської обласної прокуратури Тернопільський міськрайонний суд визнав винним начальника одного з відділів державної виконавчої служби у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

Прокурор довів у суді, що в результаті перевірки відділу ДВС виявлено зміни у виконавчому провадженні щодо стягнення близько 1 млн грн. Під час аналізу відомостей встановлено, що в системі було змінено прізвище та ідентифікаційний код боржника. Внаслідок цього інформація про порушника зникла з Єдиного реєстру боржників, і чоловік безперешкодно реалізував майно.

Факт внесення змін підтверджено даними електронної системи. Відповідні дії здійснені з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

За рішенням суду обвинуваченому призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки. Також його позбавлено права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, строком на 2 роки.

Вирок суду ще не набрав законної сили.