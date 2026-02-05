Історія в руці: Кременецько-Почаївський заповідник отримав 21 археологічну знахідку для збереження

Тернопільський відділ державної виконавчої служби Тернопільської області та Івано-Франківське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України, за сприяння Управління Служби безпеки України в Тернопільській області, передали 21 зібрання археологічних предметів на постійне зберігання до Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.

Ці археологічні знахідки, що мають значну культурну цінність, є важливим джерелом для вивчення історії та культури регіону. Вони репрезентують різні аспекти життя населення, від побутових речей до релігійних практик. Хронологія предметів охоплює понад тисячоліття, що дозволить науковцям здійснювати детальні дослідження матеріальної культури краю.

Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник висловив вдячність Тернопільському відділу державної виконавчої служби, Івано-Франківському міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції та Управлінню СБУ в Тернопільській області за співпрацю у передачі археологічних цінностей. Ця подія стала важливим кроком у збереженні та поповненні державного музейного фонду України.