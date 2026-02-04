На війні загинув молодий захисник Максим Прокопчук з Тернопільщини

В Кременецьку громаду надійшла трагічна звістка про те, що 08 лютого 2025 року в районі н. п. Свердліково, Суджанського р-ну, Курської обл. рф, загинув військовослужбовець, житель села Плоске, Чугалівського старостинського округу, колишній командир відділення – командир машини 1 механізованого відділення 1 механізованого взводу 5 механізованої роти 2 механізованого батальйону військової частини ****, головний сержант ПРОКОПЧУК Максим Віталійович, 1994 року народження, повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.



Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім хто знав Героя Максима!



Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас

