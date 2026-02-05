Майже 720 млн грн на соціальну підтримку: сплата єдиного внеску на Тернопільщині

Єдиний внесок – основний ресурс системи соцзабезпечення. Саме з нього фінансують пенсії, виплати безробітним, допомогу у випадку виробничих травм чи профзахворювань.

У січні платники Тернопільщини перерахували до бюджету 719,4 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Показник доходів виконано на 110%, що забезпечило ще 64,4 млн грн додаткових надходжень. Також це більше січня 2025 року на 103,2 млн грн (+16,7%).

Нагадаємо, що є категорії громадян, які звільнені від сплати єдиного внеску. Це зареєстровані на тимчасово окупованих територіях підприємці, наймані працівники (за яких платить роботодавець), пенсіонери, люди з інвалідністю, мобілізовані (на час служби) та ФОП на загальній системі без доходу.