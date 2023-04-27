Інвестор Сергій Токарєв про революційний вплив ШІ на світ

Штучний інтелект вважається одним з найбільших феноменів у світі, а особливого резонансу отримав алгоритм GPT від компанії OpenAI. Інвестор Сергій Токарєв вважає створення цієї технології революцією, яку можна порівняти з появою Інтернету або мобільного зв’язку. Настільки просунутий ШІ – величне досягнення людства, яке не тільки дає нові можливості, а й створює ризики.

«Сингулярність вже настала»

ІТ-бізнесмен Сергій Токарєв не один рік цікавиться ШІ. Він заснував компанію Roosh, сфера діяльності якої пов’язана з інвестиціями та розвитком стартапів на базі машинного навчання. Сергій вважає, що майбутнє із фантастичних фільмів кінця минулого століття вже настало, а найсерйозніша етична проблема сьогодні пов’язана саме зі штучним інтелектом.

Третє покоління GPT мало вигляд невинної іграшки, але у березні в OpenAI продемонстрували нову версію – GPT-4. Ця технологія навчалася на роботі свого попередника, що вже насторожує. Інвестор навіть згадав відкритий лист із підписами Ілона Маска, Стіва Возняка, Кріса Ларсена та інших експертів, у якому йдеться про вимогу полишити будь-яку роботу над створенням сильніших систем ШІ, оскільки це може бути небезпечно. У майбутньому самонавчання штучного інтелекту продовжиться, і зараз не зрозуміло, яка саме ітерація зробить його некерованим.

«Мені здається, що цього року точку сингулярності було досягнуто. Ми перестаємо відстежувати швидкість прогресу у розвитку. І це щось унікальне», – коментує Сергій Токарєв. ШІ легко проходить тести Тьюринга, а нам складно відрізнити реального співбесідника від комп’ютера. Той же ChatGPT може легко заплутати, тому що він навчений відрізняти людські емоції й давати відповіді, які ви хочете почути.

Контроль ШІ

Цілі для розвитку штучного інтелекту були добрими. Очікувалося, що машина замінить людину у важких робочих процесах, але ніхто не підозрював, що вона зможе писати вірші, малювати портрети або кодити. Вийшло так, що багато сфер бізнесу та різні професії опинилися під загрозою вимирання, розповідає Сергій Токарєв.

Наприклад, система Google вже програє ChatGPT, який дає юзеру точні відповіді на будь-які запитання без реклами. Також постраждають різноманітні творчі спеціальності: художники, музиканти, письменники тощо – залишаться лише спеціалісти високого рівня, які будуть контролювати та дороблювати напрацювання ШІ. Іншими словами, будь-які професії, які легко замінить штучний інтелект, зникнуть, впевнений інвестор.

Враховуючи це, ринок теоретично може спробувати зупинити цей процес, взяти його під контроль. Але практично це вже неможливо. Окремі бізнеси й цілі держави надалі використовуватимуть ці технології, але потайки. Вони намагатимуться їх вдосконалити та налаштувати під власні потреби. З часом з’являться інші версії GPT, деякі з них будуть експериментальними. Про це ніхто не буде казати публічно.

«Наразі GPT обмежений моральними моментами. Наприклад, у нього не можна дізнатися, як створити бомбу. Є багато питань, на які він відмовляється давати відповідь», – пояснює Сергій Токарєв. Але якщо держави чи приватні корпорації знайдуть спосіб обійти ці обмеження і дадуть ШІ «зелене світло» на видачу будь-яких відповідей, навіть найжорсткіших, ніхто їм не зможе це заборонити. Питання одне: чи залишилася ще точка контролю, чи ми вже програли цю битву?

Чого чекати від ШІ у майбутньому

Сергій Токарєв припускає, що з подальшим розвитком штучного інтелекту світ розділиться на дві частини: на творців і споживачів. Залишаться фахівці, які продовжать вигадувати нові алгоритми та звичайні люди, які використовуватимуть інноваційні розробки у побуті. Основний прогрес відбудеться у сферах, пов’язаних з аналітикою і прогнозуванням.

Чекати на прорив варто в індустрії Biotech. Як приклад бізнесмен вказує на компанію BigMind, яка займається синтезом білків. Також великі зрушення можуть статися у сфері аналізу Big Data. Наразі ШІ економить час дослідників, який ті витрачають на експерименти. Ця технологія швидше обробляє великі масиви інформації та моделює ситуації.