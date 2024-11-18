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Афіша Тернополя 

У Тернополі відбудеться «JazzBez»

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Тернопіль – одне із семи міст України та Польщі, де цього року проходитиме фестиваль сучасної імпровізаційної музики «JazzBez». Попри війну, фестиваль об’єднує музикантів із різних країн світу.

📅 Коли: 7 грудня, 18:00
📍 Де: Тернопільський академічний обласний український драматичний театр ім. Тараса Шевченка
🎶 У програмі:
🔰Marinita & Elnatan Brothers (Україна – Ізраїль – США)
🔰Bendik Hofseth Quartet (Норвегія – Польща – Україна)
Не пропустіть можливість стати частиною цього музичного свята!

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