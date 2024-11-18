У Тернополі відбудеться «JazzBez»
Тернопіль – одне із семи міст України та Польщі, де цього року проходитиме фестиваль сучасної імпровізаційної музики «JazzBez». Попри війну, фестиваль об’єднує музикантів із різних країн світу.
Коли: 7 грудня, 18:00
Де: Тернопільський академічний обласний український драматичний театр ім. Тараса Шевченка
У програмі:
Marinita & Elnatan Brothers (Україна – Ізраїль – США)
Bendik Hofseth Quartet (Норвегія – Польща – Україна)
Не пропустіть можливість стати частиною цього музичного свята!