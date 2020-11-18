Сьогодні, 18 листопада, почалася перша сесія Тернопільської міської ради восьмого скликання. На засідання з’явився 41 із 42 новообраних депутатів (обранець Андрій Грицишин не прийшов на сесію через хворобу) .

Відкрила засідання голова міської територіальної виборчої комісії Тетяна Семусь. Як відомо, мером Тернополя втретє став Сергій Надал, за нього проголосували майже 75% виборців. Він зачитав текст присяги та офіційно приступив до виконання своїх обов’язків.

Далі настала черга новообраних депутатів. Цьогоріч міську раду Тернополя представляють 42 депутати із шести політичних партій. Прочитати присягу депутата надали право “найдосвідченішій депутатці” Тернопільської міської ради Марії Баб’юк.

Депутатами Тернопільської міської ради стали Марія Баб’юк, Любов Вовк, Ружена Волянська, Ігор Вонс, Віктор Гевко, Галина Гевко, Ігор Гірчак, Мар’яна Головко, Антон Горохівський, Андрій Грицишин, Микола Дерецький, Рустам Ергешов, Іван Зінь, Олег Климчук, Іван Ковалик, Володимир Місько, Роман Навроцький, Віктор Овчарук, Наталя Паньків, Марія Пачковська, Ольга Похиляк, Ліна Прокопів, Назарій Редьква, Олег Різник, Олександр Росомаха, Юрій Смакоуз, Олександр Смик, Іван Сороколіт, Роман Торожнюк, Ігор Турський, Денис Фаріончук, Юрій Фартушняк, Христина Феціца, Віталій Хоркавий, Андрій Цибульський, Марія Чашка, Олеся Чванкіна, Артур Шатарський, Ольга Шахін, Мар’яна Юрик, Олег Шморгай.

Сергій Надал розпочав сесію із запрошення духовенства до спільної молитви. Відтак ікону Зарваницької Матері Божої подарував меру архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський кир Василій Семенюк.

Опісля із днем народження присутні привітали депутата Олександра Росомаху, який народився цього дня.

О 10:47 год сесія приступила до утворення постійних комісій Тернопільської міської ради VIII скликання. Тут зауваження були у депутата Івана Сороколіта, які мер проігнорував.

За словами Івана Леонідовича, міський голова порушує законодавство, пропонуючи депутатам відразу на першій сесії, менш як за добу до її проведення, без належної підготовки й аналізу прийняти ряд важливих рішень.

Помітно нервуючи, Сергій Надал почав озвучувати склад відповідних комісій, головами яких стали:

– постійна комісія міської ради з питань бюджету та фінансів (голова Наталія Паньків);

(голова Наталія Паньків); комісія міської ради з питань економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму (голова Ольга Шахін);

(голова Ольга Шахін); комісія міської ради з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту та депутатської діяльності (голова — Олег Климчук);

комісія міської ради з гуманітарних питань (голова — Володимир Місько);

комісія міської ради з питань містобудування (голова — Назарій Редьква).

комісія міської ради з питань регулювання земельних відносин та екології (голова — Роман Навроцький.

О 10:55 розпочалася процедура із обрання секретаря Тернопільської міської ради. Оголошено перерву на 15 хвилин.

Наразі шляхом таємного голосування з-поміж депутатів обирають секретаря міської ради. Міський голова вніс кандидатуру Ігоря Гірчака від партії “Порядок. Відповідальність. Справедливість”. Інші пропозиції по кандидатурам не надійшли.