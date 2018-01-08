Юні тернопільські флорболісти привезли додому найпрестижніший кубок світу (відео)

4 січня у Швеції розпочався один із найпрестижніших флорбольних турнірів «Storvreta Cup 2018». У міжнародних змаганнях взяли участь тернопільські гравці ФЛК «Вікторія», старша та молодша групи. За першість боролися близько 700 команд світу. Ігри були запеклі та емоційні, – розповідають батьки юних спортсменів.

Гравці із старшої групи «Вікторія» – діти 2005 року народження. Вони показали дуже хороший результат в своїх перших двох групових іграх, перемігши шведські команди «Bälinge» та «IBF Offensiv Liding».

– Наступного дня, 5 січня, діти грали проти шведського «Västeras» . Це була третя групова гра. Ми програли з рахунком 6:1, посіли 3 місце і вийшли в 1/8 фіналу. Там ми зустрілись з Фінською командою «Westend Indians» . Була дуже складна гра, хлопці дуже нервували перших 7 хвилин. Було важко забити. Ну, а коли забили то пішло все так, як треба . Кінцевий результат матчу – 7:3 на нашу користь! Ми пройшли в 1/4 фінал – розповідає тренер тернопільського ФЛК «Вікторія» Михайло Королик. Там жереб звів нас з командою з столиці Швеції (м . Стокгольм ) «Hudinge» і ми перемогли в цій не легкій чверть фінальній грі з рахунком 4:1. І вперше за історію Українського флорболу вийшли в півфінал «Storvreta Cup 2018».

6 січня із рахунком 3:2 тернополяни на останніх хвилинах матчу перемогли фінів. І з переможним кубком повертаються додому.

– Дорогі друзі, хочу поділитись, емоції через край, вперше в історії флорболу найпрестижніший кубок світу — Сторветта кап їде в Україну! Переможцями в віковій категорії до 13 років стала Тернопільська команда Вікторія! Вітаємо!!! Молодці!!!, – написав на своїй сторінці у фейсбук вболівальник Петро Шев’як.

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