Ветеран війни Любомир Перожак відкрив футбольний матч «Епіцентр» — «Шахтар» у Тернополі

3 серпня у Тернополі на стадіоні імені Романа Шухевича відбувся футбольний матч між командами «Епіцентр» з Кам’янця-Подільського та донецьким «Шахтарем» у рамках першого туру нового сезону української Прем’єр-ліги. Цей матч став особливим завдяки символічному першому удару по м’ячу, який зробив ветеран російсько-української війни, донедавна військовослужбовець 105 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ — Любомир Перожак.

Перший удар м’ячем з сином:

Любомир, який став символом сили духу та незламності, здійснив перший удар по м’ячу разом зі своїм старшим сином. Це був момент, який не залишив байдужим жодного з присутніх на стадіоні. Для Перожаки ця подія стала ще однією перемогою — не тільки на футбольному полі, але й у боротьбі за своє життя та майбутнє після важкого поранення.

У лютому 2023 року, під час важких боїв під Куп’янськом, він отримав важке поранення — під час артилерійського обстрілу втратив обидві ноги. Незважаючи на важкі випробування, Любомир не зламався та продовжує служити на своєму фронті. Сьогодні він є гравцем ветеранської футбольної команди АМП «Вікінги» і надихає багатьох на боротьбу та перемогу.

Підтримка наших бійців:

Захід, що пройшов у рамках цього матчу, не обмежився лише футбольними змаганнями. Військовослужбовці 105-ї бригади територіальної оборони, зокрема відділ цивільно-військового співробітництва, організували збір на засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Кожен охочий міг долучитися до збору коштів, скануючи QR-код на флаєрах, які роздавали стюарди під час заходу.

Результат матчу:

Матч між «Епіцентром» та «Шахтарем» завершився перемогою донеччан з рахунком 1:0. Незважаючи на результат, сам захід став важливим моментом єдності та підтримки наших бійців.