13 тисяч вареників, запчастини для авто, солодощі, калачі і хліб вирушили з Байковецької ОТГ на схід

Голова молодіжної громадської організації «Файна громада» Василь Телеп, передав волонтерці Тернопільського логістичного центру допомоги бійцям Христині Феціці дарунки від Байковецької громади для героїчних воїнів на Сході України.

Мова йде про більш, ніж 13 тисяч вареників, зліплених і зварених працівниками сільської ради та небайдужими мешканцями наших сіл. Окрім вареників хлопцям на передовій були передані запчастини для авто, а також солодощі, калачі і хліб від жителів села Соборне директора спільного малого підприємства «Форум» Ганни Періг та підприємця Володимира Перога.

– Ми сподіваємось, що зараз наших захисників добре годують, – сказав Василь Телеп. – Але у ці різдвяні дні хочемо створити для наших захисників справді святкову, домашню атмосферу з традиційними варениками та калачами. А ще наші люди вкладали у ці вареники, в оці калачі свою велику любов, свою безмірну шану до тих, хто заступив собою дорогу в Україну північним варварам.