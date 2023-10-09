15:35 | 9.10.2023
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Майже 373 мільйонів гривень військового збору спрямували жителі Тернопільщини на обороноздатність країни

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Упродовж січня-вересня цього року до бюджету надійшло 372,9 млн грн військового збору. Надходження перевищили показник дев’яти місяців минулого року на 40,3  млн гривень. 

Лише у вересні наші краяни сплатили 44,5 млн грн «патріотичного» збору.

Принагідно нагадуємо, що військовий збір запроваджено в Україні з серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії. Ставка цього платежу становить 1,5% доходів, що підлягають оподаткуванню. Платниками військового збору є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за нарахування збору до бюджету є роботодавці, що нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків. 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *