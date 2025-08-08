14-річний підліток влаштував стрілянину у Тернополі

Ювенальні поліцейські встановили особу, яка стріляла з пневматичної зброї поблизу дитячого майданчика на вулиці Вербицького в Тернополі. Інцидент стався 7 серпня, коли в одному з месенджерів з’явилася інформація про групу підлітків, які стріляли з невстановленої зброї.

Працівники ювенальної превенції Тернопільського районного управління поліції швидко зреагували та встановили, що до події причетний 14-річний місцевий мешканець. Хлопець зізнався, що він стріляв по бляшанці, використовуючи пневматичний пістолет, який йому дав його товариш. За його словами, зброя не належить йому.

Після цього підлітку провели профілактичну бесіду, а щодо його батьків був складений адміністративний протокол за ч. 3 ст. 184 КУпАП (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей).

Ювенальні поліцейські також встановили ще одного підлітка, який був разом з ним під час інциденту. Цьому хлопцю також 14 років. Ведеться подальша перевірка: поліція з’ясовує, хто ще був присутній на місці події та чи є інші причетні особи.

Перевірка триває, правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту та надають правову оцінку діям учасників.