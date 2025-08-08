У Тернополі відновлено рух потяга «Тернопіль-Ходорів»

2 серпня було відновлено рух потяга «Тернопіль-Ходорів» до Козови. Це рішення стало важливим для дачників із Буцнева, Великого Ходачкова, Денисова, Садової та навколишніх сіл, для яких потяг є основним способом дістатися до своїх дач і городів.

Як відзначає місцева активістка Галина Юрса, завдяки рішучим діям представників дачних кооперативів та підтримці місцевої влади вдалося домогтися відновлення маршруту. Протест дачників, що відбувся 25 липня на залізничному вокзалі Тернополя, став ключовим моментом у вирішенні проблеми. Люди висловили своє незадоволення через припинення руху потяга на період з 30 червня по 27 липня через ремонтні роботи, що викликало обурення серед власників дач.

Підтримку дачникам надала місцева влада, а також місцеві журналісти. Разом вони направили звернення до АТ «Укрзалізниця», вимагавши відновлення руху потяга хоча б до Козови.

Таким чином, завдяки злагодженим діям громади та влади, вдалося повернути зручний транспорт для дачників та покращити мобільність мешканців навколишніх сіл.