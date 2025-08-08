На Тернопільщині підліток не втримався на мотоциклі

У селі Різдвяни, що на Тернопільщині, ввечері 6 серпня сталася дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої травмувався 15-річний юнак. Про подію медики екстреної допомоги повідомили на спецлінію «102».

На місце інциденту негайно виїхала слідчо-оперативна група Теребовлянського відділення поліції. За попередньою інформацією, близько 21:40 підліток, перебуваючи за кермом мотоцикла, не впорався з керуванням, втратив рівновагу і впав з транспортного засобу.

З численними тілесними ушкодженнями хлопця госпіталізували до медичного закладу. Його стан наразі уточнюється.

Поліція з’ясовує обставини події, триває перевірка.