17 тернопільських студентів семестр навчатимуться в одному з провідних вишів Польщі

17 студентів Тернопільського національного економічного університету за результатами конкурсу здобули право впродовж семестру навчатися в університеті Польщі. Ще семеро студентів зараховані в резерв.

Конкурс відбувся 25 жовтня. Свої сили в ньому спробували 34 студенти з різних факультетах та інститутів ТНЕУ. Конкурсантам запропонували пояснити мотивацію своєї участі в поїздці, також брали до уваги правильність оформлення пакету документів, академічну успішність та знання іноземних мов.

За підсумками проведеного конкурсного відбору сформовано два рейтингових списки претендентів на поїздку.