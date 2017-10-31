Новини Тернополя 

17 тернопільських студентів семестр навчатимуться в одному з провідних вишів Польщі

Irena 26 Views Прокоментуй!

17 студентів Тернопільського національного економічного університету за результатами конкурсу здобули право впродовж семестру навчатися в університеті Польщі. Ще семеро студентів зараховані в резерв. 

Конкурс відбувся 25 жовтня. Свої сили в ньому спробували 34 студенти з різних факультетах та інститутів ТНЕУ. Конкурсантам запропонували пояснити мотивацію своєї участі в поїздці,  також брали до уваги правильність оформлення пакету документів, академічну успішність та знання іноземних мов.

За підсумками проведеного конкурсного відбору сформовано два рейтингових списки претендентів на поїздку.

 

 

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