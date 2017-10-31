Ключові питання порядку денного наступної сесії облради анонсував Віктор Овчарук

Чергова сесія Тернопільської обласної ради відбудеться 2 листопада. Напередодні, її очільник Віктор Овчарук спілкувався із журналісткою Любов’ю Красновською про найактуальніші питання порядку денного.

Віктор Овчарук повідомив: «Як завжди, це насамперед зміни до бюджету, адже від цього у значній мірі залежить життєдіяльність області, зокрема перерозподіл субвенції на медичну галузь. Це надзвичайно важливо. Разом з тим господарських питань чимало, це і міжбюджетні трансферти, питання, здавалось би дрібні, але важливі для комунальних установ – списання застарілого обладнання, передача майна, оренда, затвердження статутів, тощо».

Також голова обласної ради повідомив про деякі звернення до керівництва держави, зокрема «Про підтримку відкритого листа обласної організації Всеукраїнського товариства політв’язнів і репресованих Президенту, Голові Верховної Ради і Прем’єр-міністру щодо необхідності удосконалення чинного законодавства України і соціального захисту учасників боротьби ОУН-УПА». «Визнання ОУН-УПА на державному рівні вкрай важливо, як і надання воякам усіх пільг та соціального захисту. Що ж до заборони проведення концертів і інших розважальних заходів в обласних комунальних закладах і на території області організаціями та окремими особами, які проводять концерти і гастролі на території Російської Федерації і тимчасово окупованих територій України під час російсько-української війни, то у цьому питанні кожен повинен визначитись: хто він, і на чиїй стороні, адже в країні іде неоголошена війна. Щодня гинуть захисники України», – вважає очільник краю.

Віктор Овчарук розповів, що сесія планує обговорити комплексну програму «Здоров’я населення Тернопілля 2017-2021» і обласну програму підтримки і розвитку патронажної служби у Тернопільській області на 2017-2021 рр.» та інші, адже здоров’я людей – найважливіше. Також розглядатиме і оновлений Перспективний план формування територій громад Тернопілля та ще багато різноманітних питань.

Не оминули у розмові й не зовсім приємні ситуації. Проте голова обласної ради зауважив: «Звичайно, часто під час сесій виникають непрості моменти, у залу приходять люди, з певними зауваженнями та незадоволенням. Проте їх дії – це, як правило, наслідки недоотримання об’єктивної інформації, інколи і перекручення реальних ситуацій. На жаль, такі події часто спеціально спровоковані. Переконаний, що це неприпустимо».

Очільник обласної ради підтвердив: «Тернопільська обласна рада нещодавно отримала відзнаку – як дружня до медіа. Результати дослідження “Оцінка стану дотримання Закону “Про інформацію” у регламентах місцевих рад” озвучили у Києві. Але це не єдина наша нагорода.Нещодавно за моніторингом забезпечення «права знати» органами місцевої влади, проведеного центром «Ейдос» і Центром демократії та верховенства права у рамках платформи «Омбудсмен+» Тернопільська обласна рада отримала першість у рейтингу з-поміж усіх обласних рад. Ці результати були оголошені на конференції «День права знати: забезпечення доступу до публічної інформації». А минулоріч Тернопільська обласна рада перемогла в номінації “Найпрогресивніша обласна рада” та була нагороджена Коаліцією “Прозорі Ради” за впровадження у свою роботу кращих практик прозорості, відкритості та підзвітності органів місцевого самоврядування в Україні. Таким чином можемо сказати, що ми працюємо відкрито і прозоро».

І на завершення голова обласної ради запевнив слухачів: «2017-й рік область закінчить з хорошими показниками, принаймні вже зараз можемо говорити про значне перевиконання бюджету».