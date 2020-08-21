21 серпня: коронавірус підтвердили у 184 жителів Тернопільщини

Станом на 21 серпня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 4300 випадках діагноз лабораторно підтверджений (3960 випадків – дорослі, 340 випадків – діти), з них 50 летальних та 1 летальний випадок мешканець Івано-Франківської області, який був госпіталізований у важкому стані в Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр. Видужало 2722 особи.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 3137, з яких 1519 досліджень на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 77 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1618 досліджень на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 101 особи виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).