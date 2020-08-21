21 серпня: коронавірус підтвердили у 184 жителів Тернопільщини
Станом на 21 серпня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 4300 випадках діагноз лабораторно підтверджений (3960 випадків – дорослі, 340 випадків – діти), з них 50 летальних та 1 летальний випадок мешканець Івано-Франківської області, який був госпіталізований у важкому стані в Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр. Видужало 2722 особи.
В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 3137, з яких 1519 досліджень на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 77 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1618 досліджень на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 101 особи виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 1210 (618 одужало, 5 летальних, 587 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 215 (102 одужало, 3 летальних, 110 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 45 (23 одужало, 1 летальний , 21 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 178 (121 одужало, 2 летальних, 55 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 155 (94 одужало, 61 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 109 (65 одужало, 6 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 38 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 230 (149 одужало, 4 летальних, 77 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 54 (37 одужало, 17 продовжують хворіти);
– Козівський район – 113 (75 одужало, 1 летальний, 37 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 466 (438 одужало, 8 летальних, 20 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 147 (121 одужало, 26 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 273 (252 одужало, 5 летальних, 16 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 62 (36 одужало, 26 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 17 (8 одужало, 2 летальних, 7 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 98 (51 одужало, 47 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 353 (168 одужало, 3 летальних, 182 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 336 (154 одужало, 182 продовжують хворіти);
– Шумський район – 239 (210 одужало, 10 летальних, 19 продовжують хворіти);
За попередню добу:
видужало 64 особи;
проведено 628 досліджень методом ПЛР;
проведено 75 досліджень на наявність антитіл класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2 – у 3 осіб виявлено позитивний результат та 13 досліджень на наявність антитіл класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2 – у 2 осіб виявлено позитивний результат.
підтверджено 184 випадки зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (45 осіб)
Бучацький район (10 осіб):
• м. Бучач – 3
• с. Звенигород – 2
• с. Підлісся – 1
• с. Жизомир – 1
• с. Сороки – 1
• с. Ріпинці – 1
• с. Трибухівці – 1
Бережанський район (31 особа):
• м. Бережани –17
• с. Рогачин – 1
• с. Лапшин – 2
• с. Посухів – 5
• с. Надрічне – 2
• с. Стригонці – 3
• с. Урмань – 1
Теребовлянський район (13 осіб):
• м. Теребовля – 12
• с. Малів – 1
Тернопільський район (8 осіб):
• с. Петриків – 1
• с. Велика Лука – 1
• с. Шляхтинці – 1
• смт Велика Березовиця – 1
• с. Драганівка – 1
• с. Грабовець – 3
Заліщицький район (7 осіб):
• м. Заліщики – 3
• смт Товсте – 1
• с. Буряківка – 1
• с. Садки – 1
• с. Новосілка – 1
Борщівський район (3 особи):
• м. Борщів – 1
• с. Пищатинці – 1
• с. Стрілківці – 1
Збаразький район (12 осіб):
• с. Колодне – 1
• м. Збараж – 7
• с. Доброводи – 2
• с. Чернихівці – 2
Підволочиський район (4 особи):
• смт Підволочиськ – 1
• с. Криве – 1
• м. Скалат – 2
Монастириський район (3 особи):
• сел. Коропець – 2
• с. Красіїв – 1
Гусятинський район (1 особа):
• с. Ємелівка– 1
Козівський район (8 осіб):
• смт Козова – 4
• с. Дмухівці – 2
• с. Хоробрів – 1
• с. Козівка – 1
Чортківський район (24 особи):
• м. Чортків – 18
• смт Заводське – 2
• с. Білобожниця – 1
• с. Джурин – 1
• с. Залісся – 1
• с. Переходи – 1
Зборівський район (6 осіб):
• с. Озерна – 2
• с. Чистопади – 1
• с. Гаї-Розтоцькі – 1
• с. Погрібці – 1
• с. Носівці – 1
Кременецький район (5 осіб):
• м. Кременець – 3
• с. Білокриниця – 2
Підгаєцький район (1 особа):
• с. Мужилів – 1
Шумський район (3 особи):
• с. Малі Дедеркали – 2
• с. Биківці – 1