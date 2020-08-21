Вибираємо новобудови Тернополя: яка повинна бути звукоізоляція у квартирі

Якісно виконана шумоізоляція житла захищає власника від сторонніх звуків, гарантує тишу та спокій у будь-яку годину. Саме звукоізоляція відповідає за психологічний комфорт мешканців, а ще допомагає спати до обіду на вихідних та не страждати через голосних сусідів або ремонту в під’їзді.

У більшості випадків новобудови України отримують додатковий шар матеріалу, що не пропускає всередину вібрацію, гул через стінку або з вулиці. У такий спосіб девелопери підвищують клас нерухомості, підтримують інтерес до проекту та привертають увагу клієнтів.

На які моменти слід звертати увагу перед покупкою квартири

Гарного акустичного комфорту будівельники досягають за рахунок товщини плит перекриття та стін. Рідше в якості шумопоглинального шару використовується зовнішнє оздоблення фасаду разом із товстим шаром утеплювача. Найкраще шум затримує утеплення з мінеральної вати або пінополістиролу.

Мешканцям великих міст та густонаселених районів необхідно з особливою старанністю підбирати об’єкти. Якщо не пощастить із проектом або девелопер заощадить на звукоізоляції, то зверху, збоку та знизу буде безперервний галас. Навіть тихі кроки по тонкій плиті віддаються голосним стукотом у сусідніх приміщеннях, тому неминучі сварки із сусідами.

Перед укладанням договору купівлі-продажу завжди уточнюйте, який тип конструкції звукоізоляційної підлоги використовував забудовник. Так ви зможете знайти найкращі новобудови Тернополя.

Типи підлоги в будинках на первинному ринку

Плаваюча стяжка – для неї характерне використання суміші на основі цементу та піску, який розміщується по всій плиті особливим чином. Зазвичай у кутах будівельники застосовують так звані демпферні стрічки. Такий матеріал відділяє стяжку від інших конструкцій та не порушує характеристики інших перекриттів. Зазвичай між шаром плаваючої стяжки та шумоізоляції використовують ще один прошарок, який притупляє вібрацію та високі звуки. Головне – правильно вибрати робітників, тому що монтувати подібну підлогу може не кожний майстер. Без кваліфікованого досвіду встановити цементно-піщаний шар неможливо;

Модуль ЗІПС-підлога – це різновид сендвіч-панелей, які використовуються для монтажу перекриття між поверхами. До плюсів належить високий захист від шуму від ударів, практично 100% ізоляція побутового шуму та голосу (діапазон поглинання 24-43 дБ). Також конструкція без проблем збирається, недорого коштує та не з’їдає висоту стель, адже панелі досить тонкі. ЗІПС-підлога складається з декількох шарів, куди входить тверда ізоляція та опорні точки з еластомера;

Підлога на лагах – представляє собою конструкцію з дерева, яка включає кілька шарів матеріалу, який поглинає шум та шар для поглинання вібрації. Перевагою такого рішення є проста установка та невисока вартість. Іноді під цим покриттям приховують комунікації або монтують підігрів. Однак через висоту перекриття забирає висоту стелі. В об’єктах зі стелею нижче 2,7-2,8 м його краще не монтувати.





