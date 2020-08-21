Через конфлікт інтересів майже дві сотні родин Лановеччини можуть залишитися без роботи

Ослаблена економіка, масове безробіття і примарні перспективи – це не повний перелік того, що спричинила для жителів Тернопільщини епідемія коронавірусу.

Дефіцит коштів відчули як у великих містах, так і в маленьких селах. Останні й до того були не багаті на робочі місця, а зараз нема й про що говорити.

COVID-19 виявився не короткометражкою, а затяжним серіалом, новий сезон якого очікують вже восени.

Порятунком для людей у селах стали власні господарства та дрібний бізнес. Вирощену на городах продукцію вони привозять у районні центри. Прибуток не захмарний, але все ж – допомога родині.

Не стало вийнятком місто Ланівці. Сюди що неділі з’їжджаються люди з району і не тільки, щоб реалізувати плоди своєї праці.

На території міста працює два ринки. Один з них фактично приватний. Земельну ділянку під ним передали у користування приватній особі, ще в 90-тих роках яка й надає підприємцям територію для торгівлі.

Основна частина дрібних торгівців ніколи не йшла на цей ринок через високу ціну оренди, і жахливі санітарні умови. Свою продукцію вони продавали поряд з ринком. А це в середньому майже 200 осіб.

Оскільки вулична торгівля заборонена законом, у ситуацію втрутилася міська рада.

Тут вирішили, аби не залишити людей без заробітку, організувати недільний ярмарок. В органах місцевого самоврядування розробили план-схему торгівлі, і дозволили людям працювати.

Цей жест мерії підкріплений не лише благими намірами, а в першу чергу економічними розрахунками. На фоні невеликого бюджету міськрада знайшла додаткове джерело надходження. Це понад 20 тис. грн. кожного місяця, які сплачують учасники ярмарку.

Однак, і в поліцію, і в орган самоврядування регулярно надходять скарги щодо роботи постійно діючого ярмарку.

На скільки вони обґрунтовані, розбиралися спеціальні комісії. Таких засідало кілька, однак причин, аби заборонити діяльність ярмарку, так і не знайшли.

Ситуація, що склалася, більше нагадує розбірки між конкурентам. Частина скарг надходить від власника ринку, що поряд з ярмарком. У свій час у нього склалися хороші стосунки з керівником Держпродспоживслужби області. Більшість дій щодо припинення роботи ярмарку вчинено руками цієї структури.

Сьогодні вона об’єднує функції ветеринарної та санітарно-епідеміологічної служб, а також інспекції захисту прав споживачів.

Замість того, щоб допомогти налагодити роботу, служба виступає за закриття ярмарку, який забезпечує роботою майже дві сотні родин. Невже їхня доля нікому не цікава? Районна Державна Адміністрація на чолі з новим головою стала на бік багатого власника ринку ,проігнорувавши інтереси сотень людей і навіть спробувала своїм рішенням заборонити торгівлю що спричинило значне обурення суспільства ,і призвело що невдоволені люди перекрили майже на дві години трасу державного значення. Напевно в голови РДА є власний інтерес у цій справі і він ні як не співпадає з інтересом простих людей.

Люди обурені такою діяльністю державних служб та її представників і погрожують протестами. Кажуть, ці дії вимушені. Адже попри складний час їх можуть залишити без засобів до існування.