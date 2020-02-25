25 лютого: кого із тернополян варто привітати з іменинами?

Сьогодні, 25 лютого, День ангела святкують Антон, Євген, Марія та Олексій.

АНТОН

Це ім’я, імовірно, пішло від давньоримського імені Антоній, що означає “вступаючий у бій”.

Маленькою дитиною Антон чарівний і відразу ж розташовує до себе. Ці якості зберігаються в нього на все життя. Основні риси характеру Антона багато в чому схожі з характером матері, але основною опорою в дитинстві для нього є батько. До батьків Антон ставиться завжди з любов’ю й повагою.

Під час навчання в школі Антон не відзначається успіхами й у загальній масі учнів непомітний. Але якщо Антон після школи вирішить продовжити освіту, тоді він перетворюється прямо на очах: буде багато займатися й добре здавати іспити. Не боїться роботи, охоче береться за будь-які справи й у підсумку вміло справляється з ними. На роботі він стане майстром своєї справи, може стати і талановитим ученим. Любить книги й читає їх з величезним задоволенням.

Антон у відносинах з жінками імпульсивний, почуття іноді беруть гору над розумом, і тоді він може нанести образу близькій людині, але доброта й лагідність дозволяють уникати йому серйозних конфліктів.

До вступу в шлюб Антон ставиться з усією серйозністю.

ЄВГЕН

Ім’я походить від давньогрецького слова, що означає “шляхетний”.

Маленький Євген рано почне читати й писати. У нього розів’ється схильність до багатої фантазії. Він добре буде вирішувати завдання, що вимагають певної кмітливості. Євгенові легко будуть даватися іноземні мови. З ровесниками дружний, користується в них повагою. До дівчат відчуває романтичні почуття, іноді зайво ідеалізуючи їх.

Євген працьовитий, але труднощі, що виникають у нього на шляху, вибивають його зі спокійного стану, змушують нервувати. Найбільшого успіху може домогтися в техніці й точних науках. У роботі, що вимагає великої концентрації сил і уваги, досягне середніх показників. Серед Євгенів зустрічаються електронники, письменники, льотчики. Найбільше в жінці цінує щиросердечну чистоту. Уважає, що в кожній жінці схована таємниця, яку він намагається розгадувати все життя. Зразковий сім’янин. Робить будь-яку роботу в будинку, ходить по магазинах.

Усіляко уникає сварок і конфліктів із близькими. Питання лідерства в сім’ї його не цікавить. Таке поводження пояснюється терпимістю Євгена, а не безхарактерністю.

Уважний до близьких, у важкі хвилини буде поруч і надасть украй необхідну підтримку. Любить возитися з дітьми, не тільки зі своїми, але й із чужими. Євген ніколи не зважиться на розлучення першим.

МАРІЯ

Ім’я має давньоєврейське походження. Існує кілька значень імені – гірка, улюблена, уперта.

Маша – добра, ніжна, спокійна дівчинка. У неї улюблене заняття – побути нянькою для маленьких дітей. Дуже вразлива, важко переживає навіть невелике зауваження на свою адресу. У той же час у її характері присутні твердість, достоїнство, здатність постояти за себе.

Дії її іноді носять імпульсивний характер. Відповідально ставиться до навчання в школі й завжди старанно виконує домашні обов’язки. Однолітки цінують її за працьовитість, здатність виявити співчуття. Доросла Марія випромінює навколо себе тепло, пещення, увагу. Вона завжди готова допомогти людині, що потрапила в лихо. У шлюбі вірна, але, щоб відносини із чоловіком були більше теплими і щирими, необхідно мати в родині хоча б одну дитину. Марія – дуже віддана мати, віддає всю себе дітям. Діти відповідають їй взаємністю, завжди виступають на її боці.

У Марії гарні відносини зі свекрухою, якщо вона стара й немічна жінка, якщо ж вона здорова й не має потреби у турботі, то можливі складності. Важко переживає невірність чоловіка

ОЛЕКСІЙ

Ім’я походить від давньогрецького слова “алекс”, що означає “захищати”.

Це ім’я дасть синові спокійна й тиха жінка. Хоча із самого дитинства Олексій дуже прив’язаний до матері й багато в чому схожий на неї, однак відразу ж починає відчувати себе захисником матері, а в більше дійшлий вік може стати захисником і для інших жінок. Олексій воліє бути людиною справи й менше займатися розмовами. У дитинстві він звичайно не є заводилою, але його думка має часом вирішальне значення. Дорослий Олексій старанний у будь-якій справі, якою займається, і із задоволенням робить навіть кропітку роботу. Він завжди прагне до досконалості й домагається успіхів у будь-якій справі – виробництві, науці, спорті, бізнесі. Олексій не позбавлений честолюбства й завдяки цьому домагається гарного положення в суспільстві.

Олексій-індивідуальність із яскраво вираженими творчими здібностями й завдяки їм він може домогтися значних досягнень у живописі, літературі, театрі, завдяки своїй тонкій інтуїції Олексій може домогтися успіхів у точних науках.

У сім’ї Олексій спокійний, турботливий, працьовитий. Уступає в дрібницях дружині й тещі, але в серйозних питаннях все-таки намагається відстояти свою точку зору й переконати близьких у своїй правоті. У жінці особливо цінує акуратність і охайність. Через неохайний вигляд дружини не буде влаштовувати сцен, але дасть зрозуміти, що йому це неприємно.

Якщо дружина конфліктує з навколишніми, то Олексій намагається бути на її стороні й допомогти своєю порадою й участю. Олексій завжди вірний чоловік, а от дружина іноді може скористатися зайвою довірливістю Олексія.

На все життя Олексій зберігає щиру прихильність до своїх батьків. З любов’ю відноситься й до своїх дітей.