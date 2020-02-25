Очікується ліквідація Пенсійного фонду

Претензій до громіздкої структури Пенсійного фонду з боку законодавців, чиновників і простих українців накопичилось чимало. Як повідомляють новини сайту Obozrevatel, в парламенті поставили на розгляд питання про ліквідацію структури і передачі повноважень Міністерству Фінансів або Держказначейству. З чим пов’язані такі новації?

Пенсійна реформа набирає обертів

Те, що солідарна пенсія не захистить потенційних пенсіонерів, народжених на початку цього століття, відомо давно. Дисбаланс між кількістю працюючих та пенсіонерів зростає рік від року. У Верховній Раді зареєстрований законопроект № 2683, який передбачає обов’язковість накопичувальної частини пенсії для всіх працездатних українців. Ця програма не відповідає цілям і задачам Пенсійного фонду в його нинішньому стані. Для реалізації системи накопичувального пенсійного забезпечення передбачено створення особливої структури – Пенсійного казначейства.

У чому суть змін

В Україні діє солідарна система пенсійного забезпечення: всі працюючі і приватні підприємці сплачують внески до Пенсійного фонду від офіційних зарплат і доходів. Ці кошти акумулюються і розподіляються між усіма пенсіонерами.

Накопичувальна частина пенсії є добровільною. Ви можете відкладати гроші з зарплати і збирати їх на банківському депозиті або розміщувати в приватному пенсійному фонді. Недовіра українців до вітчизняної банківської системи, приватних фондів і власної валюти призвело до того, що подібні відрахування «на старість» практично ніхто не робить.

Проект закону №2683 переводить накопичувальну частину пенсії з добровільної в обов’язкову. Кожному працездатному українцеві відкривається персональний пенсійний накопичувальний рахунок. Ця сума не потрапляє до солідарної системи та витрачається виключно на власника рахунку – після його виходу на пенсію. Накопичені кошти підлягають спадкоємству.

Звідки надходять кошти на особистий пенсійний рахунок:

кожен роботодавець буде зобов’язаний відраховувати 2% від зарплати співробітника;

сам співробітник перераховує 1% від щомісячного заробітку.

При бажанні розмір відрахувань працівник може підвищити, при цьому роботодавець зобов’язаний аналогічно збільшити відрахування, але не більше 9%. Так з роками на персональному пенсійному рахунку накопичується сума, яку будуть виплачувати щомісяця в якості другої частини пенсії.