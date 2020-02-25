12:33 | 25.02.2020
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На Тернопільщині сталася страшна аварія з летальним наслідком (фото)

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Коло села Синява Збаразького району відбулася страшна аварія з летальним наслідками.  Фото з трагедії у мережу Фейсбук виклав David Androshchuk 

У цій ДТП загинув співробітник прокуратури Тернопільської області Михайло Карпець. На сторінці у Facebook обласної прокуратури висловлюють співчуття родині загиблого.

Травмованих госпіталізували до Збаразької районної лікарні. Один з чоловіків помер одразу після госпіталізації. Іншому травмованому надають медичну допомогу, жінку наразі оглядають. Про це повідомив головний лікар Збаразької районної лікарні Валерій Суконнік, – повідомляє Суспільне Тернопіль.

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