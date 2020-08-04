4 серпня у Тернопільській області підтверджено 8 випадків зараження вірусом COVID-19

Станом на 04 серпня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 3121 випадку діагноз лабораторно підтверджений (2854 випадки – дорослі, 267 випадків – діти), з них 39 летальних. Видужало 1845 осіб.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 2329, з яких 893 дослідження на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 39 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1436 досліджень на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 66 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 840 (239 одужало, 2 летальних, 599 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 106 (59 одужало, 2 летальних, 45 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 22 (17 одужало, 5 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 132 (94 одужало, 2 летальних, 36 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 93 (58 одужало, 35 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 73 (58 одужало, 5 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 10 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 167 (104 одужало, 2 летальний, 61 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 32 (25 одужало, 7 продовжують хворіти);

– Козівський район – 80 (66 одужало, 1 летальний, 13 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 450 (418 одужало, 8 летальних, 24 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 129 (80 одужало, 49 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 260 (211 одужало, 4 летальних, 45 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 40 (17 одужало, 23 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 11 (5 одужало, 2 летальних, 4 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 50 (27 одужало, 23 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 208 (105 одужало, 1 летальний, 102 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 200 (80 одужало, 120 продовжують хворіти);

– Шумський район – 228 (182 одужало, 10 летальних, 36 продовжують хворіти); За попередню добу:

✅видужало 17 осіб;

✅проведено 321 дослідження методом ПЛР;

✅підтверджено 8 випадків зараження вірусом COVID-19. 🌏Географія поширення нових випадків: ⭕️м. Тернопіль (5 осіб) ⭕️Чортківський район (1 особа):

• м. Чортків – 1 ⭕️Підволочиський район (1 особа):

• с. Колодіївка – 1 ⭕️Збаразький район (1 особа):

• с. Доброводи – 1