Тернопіль та “червона зона”. Квитки продають, але у місті потяги не зупиняються

31 липня о 17:43 вирушаю до Києва на захід від ГО СД Платформа. У потязі мені приходять численні сповіщення, що Тернопіль тепер у так звані «червоній зоні».

Переходжу на сайти для купівлі білетів у зворотному напрямку та бачу, що від 3-ого серпня немає жодного квитка до Тернополя. Але можна придбати квиток на потяг, який відправляється 2.08 о 20:12 (і в Тернополі о 2:47) – потяг N049 “Київ-Трускавець». На той час я думала, що все окей і я все ж таки зможу добратись додому без пригод. Але сталось все не так.

При посадці на потяг провідниця говорить: «Вибачте, але в Тернополі ми не зупиняємось. Ви можете вийти в Хмельницькому або в Львові». Заходячи я розумію, що тут ще 15 людей, які теж придбали білети до Тернополя. І це лише в моєму вагоні. Виникає питання: «Як таке можливо?».

Я вже мовчу, що станом на 3 серпня у Тернополі зафіксовано 3113 випадків (червона зона), а в м. Київ – 8554 випадки (зелена зона) та в Львівській області – 9921 випадок (помаранчева зона).

Під час розмови із працівниками потягу розумію, що вони нічого не можуть змінити та змушені підпорядковуватись наказам.

Залишається 2 варіанти:

⁃ СТОП-КРАН та чекати поки вирішиться ситуація, але при цьому ж затримуючи всіх людей, які прямують до фінальної станції (Трускавець).

⁃ шукати вихід, як добратись із іншого міста вночі.

Я не розумію вчинків і рішень наших посадовців, які дбаючи про життя, здоров‘я та безпеку одних, повністю ігнорують безпеку і життя інших, пропонуючи висадку вночі у чужому місті, яке знаходить за 112 км від МІСЦЯ ПРИЗНАЧЕННЯ.

Відповідно до ст. 11 Закону України « Про правила перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України” пасажир має право на безпечне і своєчасне доставлення до місця призначення, вказаного у проїзному документі, обслуговування під час перевезення згідно з встановленими нормами.

По відношенню до мене та інших пасажирів потягу, які прямували до Тернополя, це було проігноровано.

Нікому не бажаю пережити такий стрес, але все ж таки щаслива, що вдалось повернутись додому.

P.S. альтернативи для доїзду від Хмельницького(Львову) не було запропоновано та нікого не цікавило чим, як та які гроші добиратись НІКОГО НЕ ХВИЛЮВАЛО. Це при тому, що придбавши квиток, я вже оплатила дорогу.