Колонку та роутер із мін, вироби ручної роботи продаватимуть поблизу Тернополя, щоб купити дрони

Щоб купити чотири дрони, благодійний фонд «Не зламані війною» організовує ярмарок у Великих Гаях і Байківцях. Благодійний ярмарок триватиме два дні – 24 і 25 серпня.

Збиратимуть кошти на дрони для Інженерно-саперного взводу 56-ї бригади, відділення БПЛА АЧ 0989. Продаватимуть вироби рукоділля, солодку випічку. Буде морозиво, солодкі напої, кава. Працюватиме польова кухня «Волонтерська Січ». Буде кулінарний фронт села Біла.

«Представимо вишивки, вироби з бісеру, розмальовані гільзи, брелки, зроблені із гільз, – розповідає тернополянка Тетяна Вертепна. Вона – власниця швейної майстерні «ВереТено», волонтер за покликанням, співпрацює з фондом «Не зламані війною».

«Військові також виготовляють вироби власними руками, – продовжує Тетяна. – Із залишків від мін, з тих коробок вони зробили колонку, також зробили WI FI роутер. Передали нам сюди і це теж буде на ярмарку. Також будуть ляльки, які творять діти разом однією мамою. Вони переселенці. Ляльки повністю ручної роботи. За основу беруть пляшку, щоб було важче. На пляшку одягають ляльку. Ляльки красиві, щедро оздобрені мереживом. Вони мають цінність як символ».

Минулого разу фонд назбирав 130 тисяч гривень. Купили два дрони.

«Не вистачило грошей, то хлопці з 24-ї бригади ще трошки докидали свої гроші, – каже Тетяна. – Цього разу ми запланували на двох ярмарках назбирати кошти на чотири дрони. Як буде більше, то буде краще. Тому що зима попереду і можна докупити хлопцям спорядження. Як буде менше грошей, то і то добре. А як назбираємо більше, то завжди є на що їх потратити».

24 серпня ярмарок відбудеться у селі Великі Гаї. 25 серпня – в Байківцях.