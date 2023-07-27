Під Тернопільською міською радою встановлюватимуть рекорди: поїдання морозива, пиття кави та читання книг

28 липня о 09:00 год біля міської ради будуть встановлюватися рекорди поїдання морозива, пиття кави та читання книги. Про це повідомляє активістка Лілія Проць.

Запрошуємо всіх охочих до встановлення цього рекорду!

І через надцять років ви будете дякувати собі, що не дозволили знищити Тернопільська Українська гімназія ім. І. Франка А ваші діти, а можливо і внуки, будуть з гордістю навчатися у цьому закладі та дякувати вам за таку можливість, – каже Лілія Проць.

Нагадаємо, завтра, 28 липня о 9 год. депутати Тернопільської міської ради зберуться на сесію у міській раді (що на вулиці Листопадовій, 5), обранці народу мали б розглянути питання скасування свого попереднього рішення про обʼєднання двох закладів: Тернопільської Української гімназії імені Івана Франка та Тернопільського технічного ліцею.