5 червня 14 підтверджень: 964 людини одужало, 244 – інфіковані COVID-19

Станом на 05 червня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1234 випадках діагноз лабораторно підтверджений (1145 випадків – дорослі, 89 випадків – діти), з них 26 летальних. Видужало 964 особи. Проведено тестування біоматеріалу від 335 осіб, у 14 виявлені антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2.

❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 139 (90 одужало, 1 летальний);

– Бережанський район – 3 (3 одужало);

– Борщівський район – 14 (13 одужало);

– Бучацький район – 74 (62 одужало, 1 летальний);

– Гусятинський район – 18 (15 одужало);

– Заліщицький район – 46 (41 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);

– Збаразький район – 32 (21 одужало);

– Зборівський район – 3 (3 одужало);

– Козівський район – 25 (24 одужало, 1 летальний);

– Кременецький район – 409 (276 одужало, 8 летальних);

– Лановецький район – 19 (19 одужало);

– Монастириський район – 194 (188 одужало, 4 летальних);

– Підволочиський район – 7 (5 одужало);

– Підгаєцький район – 5 (5 одужало);

– Теребовлянський район – 17 (15 одужало);

– Тернопільський район – 32 (15 одужало);

– Чортківський район – 55 (53 одужало);

– Шумський район – 142 (116 одужало, 7 летальних).

За попередню добу:

☑️видужало 6 осіб, в тому числі 0 медиків

☑️проведено 470 досліджень

☑️підтверджено вперше 14 випадків зараження вірусом COVID-19

☑️проведено тестування біоматеріалу від 59 осіб методом ІФА. У 2 осіб виявлені антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2. 🌏Географія поширення нових випадків: ⭕️м. Тернопіль (7 осіб) ⭕️Тернопільський район (2 особи):

• с. Чистилів – 1

• с. Гаї Гречинські – 1 ⭕️Кременецький район (3 особи):

• м. Почаїв – 1

• с. Старий Почаїв – 1

• с. Великі Бережці – 1 ⭕️Збаразький район (1 особа):

• м. Збараж – 1 ⭕️Теребовлянський район (1 особа):

• м. Теребовля – 1