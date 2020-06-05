5 червня 14 підтверджень: 964 людини одужало, 244 – інфіковані COVID-19
Станом на 05 червня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1234 випадках діагноз лабораторно підтверджений (1145 випадків – дорослі, 89 випадків – діти), з них 26 летальних. Видужало 964 особи. Проведено тестування біоматеріалу від 335 осіб, у 14 виявлені антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2.
❗️Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 139 (90 одужало, 1 летальний);
– Бережанський район – 3 (3 одужало);
– Борщівський район – 14 (13 одужало);
– Бучацький район – 74 (62 одужало, 1 летальний);
– Гусятинський район – 18 (15 одужало);
– Заліщицький район – 46 (41 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);
– Збаразький район – 32 (21 одужало);
– Зборівський район – 3 (3 одужало);
– Козівський район – 25 (24 одужало, 1 летальний);
– Кременецький район – 409 (276 одужало, 8 летальних);
– Лановецький район – 19 (19 одужало);
– Монастириський район – 194 (188 одужало, 4 летальних);
– Підволочиський район – 7 (5 одужало);
– Підгаєцький район – 5 (5 одужало);
– Теребовлянський район – 17 (15 одужало);
– Тернопільський район – 32 (15 одужало);
– Чортківський район – 55 (53 одужало);
– Шумський район – 142 (116 одужало, 7 летальних).
За попередню добу:
☑️видужало 6 осіб, в тому числі 0 медиків
☑️проведено 470 досліджень
☑️підтверджено вперше 14 випадків зараження вірусом COVID-19
☑️проведено тестування біоматеріалу від 59 осіб методом ІФА. У 2 осіб виявлені антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2.
🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (7 осіб)
⭕️Тернопільський район (2 особи):
• с. Чистилів – 1
• с. Гаї Гречинські – 1
⭕️Кременецький район (3 особи):
• м. Почаїв – 1
• с. Старий Почаїв – 1
• с. Великі Бережці – 1
⭕️Збаразький район (1 особа):
• м. Збараж – 1
⭕️Теребовлянський район (1 особа):
• м. Теребовля – 1