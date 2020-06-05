У тернопільський суді тепер пропускатимуть не всіх

У Тернопільському апеляційному суді до залів судових засідань пропускатимуть лише учасників судового процесу, – повідомляє прес служба Тернопільського апеляційного суду.

Розпорядженням голови Тернопільського апеляційного суду Богдана Гірського №9 від 02 червня 2020 року внесено зміни до розпорядження №8 від 22 травня 2020 року введено наступні карантинні заходи:

1. Пропускати до залів судових засідань тільки учасників судового процесу (за умови проведення температурного скринінгу, відсутності у них явних ознак респіраторних захворювань та після обробляння рук дезінфікуючими засобами) за попереднім погодженням із суддею, який розглядає справу, і тільки у супроводі секретаря судового засідання або судового розпорядника.

Пропуск осіб до приміщення суду (канцелярій) здійснюється за умови проведення температурного скринінгу, відсутності у них явних ознак респіраторних захворювань та після обробляння рук дезінфікуючими засобами.

2. Особи, яких пропускають до приміщення суду, зобов’язані застосовувати засоби індивідуального захисту, зокрема, респіратори або захисні маски, що закривають ніс та рот, у тому числі, виготовлені самостійно.

3. Пропуск працівників правоохоронних органів та інших осіб, які не є працівниками суду, до режимно-секретного сектору здійснювати виключно у разі використання такими особами засобів індивідуального захисту (медичні маски тощо) та зі встановленням особливого режиму пропуску: по одному в порядку черговості, визначеному працівником режимно-секретного сектору.

4. Працівникам суду заборонено перебувати в приміщенні суду без засобів індивідуального захисту, зокрема, респіраторів або захисних масок, у тому числі виготовлених самостійно.

5. Працівникам апарату та відвідувачам суду дотримуватися відстані між особами не менше 1,5 м.

Карантинні заходи у суді продовжено до 22 червня 2020 року.