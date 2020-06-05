У Тернополі рятувальники обстежують церкви

З метою профілактики виникнення надзвичайних подій, напередодні Зелених свят, тернопільські рятувальники здійснюють заходи, спрямовані на гарантування пожежної та техногенної безпеки у церквах.

4 червня фахівці Служби порятунку провели інструктажі зі священнослужителями, представниками церковних комітетів щодо дотримання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки, нагадали, як діяти у випадку виникнення пожежі. Особливу увагу звертали на наявність первинних засобів пожежогасіння, стан евакуаційних виходів, протипожежного водопостачання, справність електромережі та ін.

Аби свята пройшли без надзвичайних пригод, під час Зелених свят пожежно-рятувальні підрозділи працюватимуть в посиленому режимі.

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