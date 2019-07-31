Байковецька громада – уже з інтерактивною картою

У Байківцях відбулася презентація інтерактивної карти громади. Її провели фахівці компаніїMagneticOne Муніципальні Технології. За визначенням самої компанії, вона – експерт у сфері інформаційних, яка пропонує до впровадження рішення у галузі управління головним скарбом українського села: його земельними та інвестиційними ресурсами, а також комунальним майном.

Цей проект – фактично, вимога часу. Адже він, як інноваційний інструмент управління, виступає єдиною точкою доступу до величезного об’єму інформації про громаду.

Кажучи іншими словами, велика інтерактивна карта громади складається з менших карт, відповідно до напрямку діяльності. Зокрема, містобудівного кадастру, інвестиційної привабливості, земельних ресурсів, управління комунальним майном, туристичних об’єктів тощо.

Фахівці розповіли працівникам апарату сільської ради про те, як користуватися інтерактивною картою, як наповнювати її. З цією метою вони готові провести з ними додаткові навчання.

Також варто згадати, що розроблено мобільний додаток інтерактивної карти до смартфонів.