Візажист Роксолана Ковалюк: «У кожної жінки є риси, за які її полюбив коханий або вона подобається оточуючим, і це точно не за ін’єкції»

Ця професія, як і багато інших, вимагає творчого підходу та неабиякого креативного бачення. Вміння точно бачити людину, підкреслювати її риси обличчя та ховати недоліки. Саме це і є майстерністю візажиста. Одним із професіоналів візажного мистецтва є Роксолана Ковалюк. Засновник власного бренду, візажист крутих телевізійних проектів, художник різноманітних фестивалів, українських та зарубіжних модельних показів. Саме вона поділилася з секретами своєї успішності.

«Хотіла працювати сама на себе, щоби мені не вказували і не критикували»

– Роксолано, розкажіть трішки про себе.

– Родом я із Косова Івано-Франківської області. До Файного міста приїхала з мамою, тут пішла у школу й отримувала набуті знання. Моя родина дуже творча, мама грала на фортепіано, бабуся – художник, хресна матір також має відношення до мистецтва. Тому чіткого бачення свого майбутнього у сфері бухгалтерії чи юриспруденції у мене не було. Напевне, мені пощастило в тому плані, що у мене завжди запитували: чого саме хочу я? що мені подобається? чим би хотіла займатися? Мама ніколи не нав’язувала думки, що вища освіта обов’язково потрібна. Мене підтримували і поважали мій вибір, коли я його зробила.

– Чому саме візаж?

– Чіткого усвідомлення, якою повинна бути моя професія, у мене не було. Я знала, що вона має бути не така, як у всіх. Хотіла працювати сама на себе, щоби мені не вказували і не критикували. Я мала усвідомлення того, що це має бути щось феєричне та яскраве, і коли почала дізнаватися про свою сьогоднішню професію, чітко собі сказала: так, це воно! І дякую, що ще ніколи не пожаліла про свій вибір.

– Де здобували освіту?

– Я навчалася в нашому рідному Галицькому коледжі. Звісно, здобутих знань мені було мало і я шукала місце для навчання, де зможу реалізуватися та стати професіоналом своєї справи. Я була в пошуках творчих людей, котрі не просто займаються макіяжем, а створюють новий, яскравий образ. Були думки про Київський національний університет культури і мистецтв, але там більше приділяють увагу перукарській специфіці, тому я забрала звідти документи і попрямувала до Праги. Там навчалася в міжнародній школі «MakeUp Group» на курсі Олени Бесараб, надзвичайно крутої жінки, професіонала своєї справи. Вивчила техніку аерографії і вже в Україну повернулася з новими знаннями.

– Що таке аерографія?

– Це техніка, котра дозволяє максимально швидко та комфортно наносити макіяж за допомогою повітряного пера – аерографа. Складається він із компресора та пістолета. У компресор поступає веганська косметика, котра не тестується на тваринах, є абсолютно безпечною для будь-якого типу шкіри і за короткий період часу дозволяє працювати з багатьма клієнтами. До прикладу, дуже зручно користуватися ним, коли я працюю на показах, часу обмаль, моделей багато, а макіяж повинен бути досконалим. Саме тоді аерограф дуже допомагає, тим паче все стерильно, оскільки пістолет не торкається жодної ділянки тіла, а косметика, котра подається з нього, бережно ставиться до шкіри і навіть одягу.

– Де Ви почали працювати в Тернополі?

– Працювала в «Авторській студії». Паралельно обслуговувала багато престижних проектів. Роботи вистачало. Працювала з різними журналами, з багатьма відомими тернополянами, можна сказати, це вже стабільна співпраця.

«Візажист візажисту повинен бути другом»

– Як виникла ідея відкрити власний салон?

– Насправді ідеї не було. Я давно у дружніх відносинах із Христиною Стрілковською – директором модельної агенції. І якось наші бажання рости і розвиватися зійшлися. Ми вирішили спробувати, а там що буде, те й буде. Капіталовкладень насправді треба було багато, а грошей у нас – катма. Лише на перший внесок за оренду приміщення. Але, як кажуть, хто не ризикує… Тому, орендувавши у центрі міста приміщення, ми почали будувати наше маленьке, але вже функціонуюче та зростаюче дитя «RocKrisS».

– Про який великий проект можете згадати?

– Надзвичайний «Krakow fashion week», на який мене запросили в якості візажиста. Така пропозиція поступила від професійного візажиста з Ужгорода. Поїхавши туди, зрозуміла, що повинна себе реалізовувати на європейських майданчиках. Так і почалася велика робота моєї команди. І на даний час ми вже маємо своє ім’я, яке працює на нас.

– В яких модних проектах та з відомими людьми працювала Ваша команда?

– Насправді боюся всіх не згадати. Я дуже радію тому, що у нас після кожного проекту з’являються постійні клієнти, з якими ми намагаємось побудувати здорові, творчі відносини на базі дружніх, теплих розмов. Покази: «Praha fashion day», «Uzghorod fashion day», «Art fashion day», «Ice fashion show», «Glam shine fashion party». Це відомі проекти, про них багато знято роликів та написано публікацій. Стосовно відомих людей, то працювала і працюю з Андрієм Підлужним, створювали образи до його кліпу «Вовки», «Піккардійська терція», «Навіки». Володимир Трач «Літній дощ», працювала з Тонею Матвієнко, створювали образ Зозулі та її кліпу на пісню «Танці». Не можу не згадати тісну співпрацю з надзвичайною Іриною Борисюк. Також із «Perfect boys band». Ну і, звичайно, тісна та постійна праця з мережею магазинів «Eva», «One models agency», журналом «Kids boss te». Відкрито студію краси на фестивалі «Файне місто» та створено проект «Nail logic».

– Ваше ставлення до конкуренції?

– Для мене цього слова не існує. І не тому, що я зарозуміла, просто вважаю, що кожен візажист робить свою роботу по мірі своїх знань та умінь. Я стараюся вдосконалюватись, дізнаватися та пробувати щось нове, не зациклююся на модних тенденціях, а стараюся підбирати для кожного клієнта свій неповторний образ. Пропоную та навчаю. Моя думка така, що візажист візажисту повинен бути другом, а якщо хтось думає по-іншому – це його проблеми.

– Хто є Вашими потенційними клієнтами?

– Своїми клієнтами я вважаю тих, хто до мене звертається вдруге. Це не лише моделі та зірки, це й прекрасні наречені, юні випускниці, їхні батьки та жінки, котрі хочуть виглядати доглянутими та привабливими. Займаюся не лише макіяжем креативного характеру, я беру участь у створенні індивідуального зовнішнього вигляду. Сюди можемо віднести фарбування та корекцію брів, а також консультації по догляду за шкірою обличчя.

«Почніть любити свою шкіру і своє відображення у дзеркалі»

– Яке Ваше ставлення до «штучної краси»?

– Уколи молодості на ринку з’явилися не так давно, проте заполонили практично кожен салон. У Тернополі є маса місць, де можна придбати та ввести собі ін’єкцію, котра, як пояснюють спеціалісти, є практично нешкідлива. Моє ставлення негативне, оскільки, якщо говорити прямолінійно, старість все одно прийде, ви не зарадите повністю зморшкам, втомленим очам або ж зігнутим лініям губ. Навпаки, інколи люди, котрі вдаються до такого роду втручання, думають, що це зовсім непомітно і вони виглядають набагато кращими та молодшими. Ні, це не так! У багатьох випадках припідняті контури губ виглядають неприродно, а в інших –навіть зворотний ефект. Тому до таких процедур над собою варто вдаватися вкрай рідко. Тим паче красиве обличчя ви можете зробити собі за допомогою косметики та деяких маленьких секретів.

– Поділіться цими секретами.

– Усе дуже просто. Почніть любити свою шкіру і своє відображення в дзеркалі. Перестаньте наслідувати подруг, котрі собі вже двічі щось вкололи. Не ставте нікого у приклад. Любіть себе такою, якою ви є. Кожна жінка дуже красива. У кожної є риси, за які її полюбив коханий або вона подобається оточуючим, і це точно не за ін’єкції (сміється, – авт.). Правильний догляд, шкіра без висипань та проблем, акуратно зроблені брови – і ви красуня. Дуже часто помічаю дівчат, котрі затоновують певні дефекти на обличчі горою косметики. Це неправильно, адже найнебезпечніший компонент, який міститься в косметиці – це тальк. Він закупорює пори, тим самим не дає шкірі дихати. Спочатку викорінюємо проблему, а потім підбираємо косметику, яка підійде саме вам!

– Якою продукцією користуєтеся в роботі Ви?

– На ринку зараз безліч брендів торгових марок як доглядової, так і декоративної косметики в різній ціновій категорії: класу люкс, проф, напівпроф, мас-маркет. Я не косметолог і не можу рекомендувати ту чи іншу фірму. Найважливішим є те, як почуватиметься ваша шкіра після використання того чи іншого продукту. Кажуть, що косметика псує нашу шкіру, я не згідна. Неправильне очищення шкіри після використання косметичного продукту та шкідливі речовини в її складі можуть негативно на неї вплинути. З цього випливає, що нам варто більше дізнаватися про склад продукту, який обираємо. Чим він дешевший, тим здешевлена хімічна формула засобу. У своїй роботі використовую лише професійну косметику, цінова політика якої сягає понад тисячу гривень. У її складі немає небезпечних речовин, які згубно вплинуть на шкіру. Я радо надам більшу інформацію та проконсультую кожного індивідуально. Любіть себе та довіряйте свою шкіру професіоналам!

Соломія Вершигора